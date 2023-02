Vídeo: pessoas ficam feridas após avião cair e atingir residência

Da Redação

O acidente foi registrado na manhã dessa segunda-feira (6)

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente, registrado na manhã dessa segunda-feira (6), em São Félix do Xingu, Pará. Tudo ocorreu após um avião monomotor cair e atingir uma residência. Uma câmera de segurança flagrou o momento da queda. (Veja abaixo)

A Polícia Civil (PC) está à frente do caso.

De acordo com a corporação, o acidente ocorreu após o piloto da aeronave, que é um modelo C-82, tentar arremeter depois do pouso, no entanto, não conseguiu velocidade suficiente e acabou caindo.

Ainda de acordo com a PC, um morador foi atingido pelos escombros e levado a uma unidade de saúde. Ele já foi liberado.

O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa), pertencente ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), também já foi comunicado sobre o caso.

De acordo com o órgão, na ação inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoas credenciadas que realizam a coleta e a confirmação de dados, a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação.

O Seripa pontuou que a conclusão das investigações depende sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes.

Assista:

Com informações do G1.

