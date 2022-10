Vídeo: pescadores se deparam com sucuri em Lago Corumbá

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A cobra foi avistada no Lago Corumbá, em Caldas Novas

Pescadores ficaram impressionados ao encontrar uma sucuri no Lago Corumbá, na cidade turística de Caldas Novas, em Goiás.

continua após publicidade .

Os homens utilizaram um barco para pescar no local e, durante o momento de lazer, se depararam com a enorme serpente. Um deles gravou o momento.

Nas imagens, é possível ver uma parte da cobra, pois ela estava parcialmente fora da água. Durante a gravação, um deles comenta sobre o tamanho da sucuri: “Olha a cabeça dela lá na pedra. Olha o tamanho”, disse.

continua após publicidade .

Assista:

null - Vídeo por: tnonline

A partir das imagens, é possível notar também que o animal havia acabado de se alimentar, pois há um volume anormal em seu corpo.

continua após publicidade .

Após fazerem imagens da sucuri, os pescadores seguiram viagem e a deixaram em paz, na natureza.

Sucuri em lago do Paraná

Pescadores de Cascavel, oeste do Paraná, se depararam com uma sucuri de aproximadamente 4 metros, no dia 17 de setembro. O animal foi encontrado morto às margens do Lago Itaipu, em Santa Helena, também no oeste paranaense.

Em um vídeo publicado no YouTube, um dos pescadores diz que, possivelmente, a serpente foi morta após ter sido atingida pela hélice atrelada ao motor de algum barco, pois ela apresentava cortes pelo corpo. Para assistir ao vídeo, clique aqui.

O pescador, identificado como Cássio Gaboardi, compartilhou as imagens nas redes sociais nesse domingo (18). “Peixe não deu, mas é cada história pra contar”, escreveu.

Siga o TNOnline no Google News