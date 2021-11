Da Redação

Vídeo: Pedestres agridem motociclista e impedem roubo em SP

Um motociclista se deu mal ao tentar realizar um roubo na manhã desta quinta-feira (17), em São Paulo. O homem tentou tomar a bolsa de uma mulher à força, porém, acabou sendo contido por pedestres, que o agrediram.

continua após publicidade .

Câmeras de segurança flagraram toda a situação. Nas imagens é possível ver que o motociclista, de 44 anos, disfarçado de entregador de produtos de delivery tenta arrancar a bolsa de uma mulher que caminhava sozinha. Veja:

Vídeo: Pedestres agridem motociclista e impedem roubo em SP - Vídeo por: tnonline

continua após publicidade .

Entretanto, no momento em fugia com o objeto, o criminoso é agredido com um soco por homem que passava pelo local.

Ao ser golpeado, o motociclista cai no chão com a moto e é cercado por outras pessoas. O grupo toma as bolsas que o suspeito carregava e revistam o criminoso, para checar se havia presença de arma. Na sequência, o rapaz é agredido novamente e jogado no asfalto por duas vezes, até ser imobilizado para a chegada da polícia. A jovem consegue, então, recuperar sua bolsa que estava no chão.

O indivíduo foi preso em flagrante.