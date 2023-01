Vídeo: Passageiros vivem momento de terror após ônibus cair em lago

Da Redação

caso aconteceu na última quarta-feira (25) em Malatya, no Leste da Turquia

Passageiros de um ônibus do transporte coletivo passaram por momentos de terror, após o motorista perder o controle e o veículo cair dentro de um lago. Cerca de 10 pessoas estavam dentro da condução e ficaram desesperadas.

O caso aconteceu na última quarta-feira (25) em Malatya, no Leste da Turquia. O momento foi registrado pelas câmeras de segurança do ônibus (assista no final da matéria). As imagens chocantes mostram o momento em que o veículo cai no lago e a água começa a entrar dentro do automóvel.

De acordo com as autoridades locais, não houve nenhuma morte. Três passageiros, no entanto, se machucaram e precisaram ser encaminhados ao hospital com ferimentos leves.

No momento do acidente, o ônibus embarcava em uma balsa para atravessar o lago. As vítimas foram resgatadas por pessoas que estavam nas proximidades, e que quebraram as janelas do veículo para conseguirem retirá-las.

Fonte: Informações RicMais.

