Vídeo: passageiros embriagados agridem tripulação de avião

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma grande confusão entre passageiros e funcionários de um avião no aeroporto de Antofagasta, no Chile. A aeronave estava prestes a decolar quando a briga ocorreu.

Informações divulgadas pela mídia local dão conta que a briga começou quando um funcionário pediu para que alguns passageiros alcoolizados deixassem o avião.

Os passageiros não gostaram da intervenção e partiram para a agressão. Nas imagens é possível ver dois homens agredindo um funcionário com tapas e socos enquanto os outros passageiros gritam. Em determinado momento, um dos funcionários agredido revida as investidas.

Nas redes sociais, a Direção Geral de Aeronáutica Civil (DGAC) se pronunciou sobre a situação: “A @DGACChile repudia categoricamente as agressões físicas sofridas pelo pessoal da #AVSEC dentro do voo LA135 em #Antofagasta com destino à ApAMB e exercerá todas as ações judiciais cabíveis contra os agressores.”

Assista:

As informações são do Ric Mais.

