Vídeo: passageiro grava momento em que helicópteros batem na Austrália

O acidente aconteceu na tarde da última segunda-feira (2)

Um acidente fatal envolvendo dois helicópteros foi registrado em Gold Coast, na Austrália, na tarde da última segunda-feira (2). Quatro pessoas morreram na colisão e três ficaram gravemente feridas.

E, nessa quarta-feira (4), um site de notícias australiano divulgou um vídeo que foi gravado por um dos passageiros de uma das aeronaves. Nas imagens, que foram publicadas pelo 7News, é possível um dos tripulantes tentando avisar o piloto sobre a aproximação de um outro helicóptero.

Infelizmente, não houve tempo suficiente para que uma manobra de desvio fosse realizada pelo comandante da aeronave, identificado como Michael James. Na sequência do vídeo, é possível ouvir o estrondo do impacto. Vidro das janelas do helicóptero aparecem estilhaçadas e atingindo os passageiros.

Assista:

Video emerges from inside one of the helicopters involved in Monday’s Gold Coast crash. https://t.co/S46R0VlZrp pic.twitter.com/xbYSyL1yiO — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 4, 2023

Mesmo com a gravidade do acidente, Michael James conseguiu pousar com segurança em um banco de areia. Ele e os outros cinco passageiros a bordo da aeronave sobreviveram.



Já no segundo helicóptero, dos sete passageiros, quatro morreram: o piloto, um casal e uma mulher que viajava com o filho. A criança está internada em estado grave, de acordo com o portal de notícias locais.

Autoridades iniciaram uma investigação para analisar a dinâmica do acidente. De acordo com Angus Mitchell, comissário-chefe da Agência de Segurança dos Transportes da Austrália, a aeronave em que estavam as vítimas fatais havia acabado de decolar e ficou apenas 20 segundos no ar antes de colidir.

Com informações do UOL.

