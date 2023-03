Vídeo: palhaço chora ao ser contratado para 'animar' velório de menino

Da Redação

O caso aconteceu no México

Uma companhia de palhaços acabou "animando" o enterro de uma criança, de 9 anos, na cidade de Puebla, no México. Inicialmente, a empresa havia sido contratada para animar a festa de aniversário do menino, mas ao chegarem no local se depararam com outra situação.

O caso viralizou nas redes sociais depois que o grupo de animação postou um registro emocionante do momento. Um dos palhaços fez um discurso de despedida e acabou chorando de emoção. Veja o vídeo no final da matéria.

A publicação foi definida pela companhia de palhaços como o "TikTok mais triste" de todo o seu perfil. Em um dos trechos do discurso, o palhaço disse: "que você viva para sempre no reino dos céus”. Em seguida ele pediu aplausos para o menino.

O pequeno Christopher estaria fazendo 10 anos de idade e desejava uma festa com muitos balões, festas e bastante convidados. A criança faleceu dois dias antes da comemoração, e não há informações sobre a causa da morte.





