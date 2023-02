Vídeo: objeto misterioso surge em praia de SC e intriga moradores

Da Redação

O objeto pertence ao Porto de Itajaí

O surgimento de um objeto incomum na praia de Navegantes, em Santa Catarina, deixou moradores e visitantes intrigados. O fato foi registrado no último fim de semana e está circulando nas redes sociais.

Os internautas compararam o item com uma nave espacial. Porém, ele não passa de uma boia marítima, utilizada para indicar onde as embarcações podem ou não navegar.

Segundo as informações do site ND Mais, o objeto é do Porto de Itajaí, município vizinho de Navegantes. Ele boiou até a praia após se desprender.

"A empresa que cuida do balizamento já resgatou a boia, fará a manutenção necessária recolocará na posição de origem”, afirmou o Porto.

Após ser arrumada, a boia deve retornar ao canal de acesso aos portos.



Veja:

Com informações do ND Mais.

