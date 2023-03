Vídeo: mulheres se distraem dando cantadas em turistas e batem o carro

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As imagens estão repercutindo nas redes sociais

Um vídeo que circula nas redes e soma mais de 1 milhão de visualizações mostra um veículo ocupado por mulheres se envolvendo em um acidente de trânsito. No entanto, o que chama atenção é que o episódio acontece após as ocupantes do automóvel se distraírem com dois homens que caminhavam na Praia do Sonho, em Itanhaém, no litoral de São Paulo. (Assista abaixo)

continua após publicidade .

A equipe de reportagem do G1 conversou com um dos rapazes que foi "cantado" pelas mulheres. O gerente comercial Guilherme Garcia, de 28 anos, disse que após a batida ocorrer, as pessoas que testemunharam a cena começaram a rir.

Ainda segundo ele, o fato foi registrado em dezembro do ano passado, porém, decidiu publicar as imagens nas redes sociais na última quinta-feira (23), como Throwback Thursday (TBT), gíria utilizada às quintas-feiras para relembrar fotos ou vídeos antigos.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Pneu se solta de caminhonete e atinge carro, que é arremessado; veja

"Eu falei: Vou postar esse vídeo. É engraçado. Na minha cabeça, eu nem imaginava [tamanha repercussão] porque no meu TikTok só tinha 28 [seguidores] e nunca dá visualização em nada. Só postei por postar. Dormi e acordei bombando", disse.

No registro, é possível ver Guilherme e o colega Blenner Pedro Alba, de 32 anos, caminhando pela praia. Na sequência, um carro ocupado por mulheres passa pelo local e uma delas grita: "Ai, lindos".

continua após publicidade .

A situação foi interrompida pela colisão.

Veja:

null - Vídeo por: tnonline

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News