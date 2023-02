Vídeo: mulher viraliza após espancar marido infiel e amante em motel

Da Redação

O caso aconteceu na última terça-feira (14), data em que é comemorado o Valentine's Day

Um vídeo que está viralizando nas redes sociais, mostra o momento em que uma mulher espanca o marido infiel e a amante dele na saída de um motel. O caso aconteceu na última terça-feira (14), data em que é comemorado o Valentine's Day (dia dos namorados) em diversos países.

Conforme as imagens, é possível ver que a mulher traída resolveu esperar o "casal" no lado de fora do estabelecimento. Três amigos foram com ela e registraram o momento do barraco, que aconteceu na Colômbia. Veja o vídeo no final da matéria.

O homem e a amante são surpreendidos no estacionamento do motel, no momento em que se preparam para subir na moto e ir embora do local. Nesse momento, a mulher parte para cima do marido aos gritos e o espanca.

Após a agressão contra ele, a mulher traída, ainda muito revoltada, se dirige até a amante que havia se mantido afastada da confusão. No entanto, o "traidor" se colocou na frente da amante para que a sua esposa parasse de bater nela.

Assista:

