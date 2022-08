Vídeo: mulher se solta de algemas, atira contra policiais e os fere

Um confronto cinematográfico foi registrado em Oklahoma, Estados Unidos. Uma mulher, de 36 anos, foi algemada e colocada no interior de uma viatura da polícia, porém, ela conseguiu se soltar, pegar uma arma semiautomática e efetuar disparos contra os agentes que a prenderam.

De acordo com as informações da TV norte-americana WABC-TV, Rachel Zion Clay havia sido detida por má-conduta.

A corporação divulgou um vídeo onde é possível ver a ação da mulher. Nas imagens, é possível ver Rachel manuseando o armamento e, logo após, se virando para a janela traseira para abrir fogo.

WILD VIDEO: An Oklahoma woman who was being detained in the back of a police car is accused of slipping out of her handcuffs, grabbing an assault rifle and opening fire. Authorities say she tested positive for methamphetamine. https://t.co/l8Er2T4NaT pic.twitter.com/JrDEEeV1xs