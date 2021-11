Da Redação

Vídeo: Mulher risca Ferrari após motorista negar dinheiro

Um empresário levou um prejuízo, no último sábado (6), ao ter sua Ferrari riscada por uma mulher em um semáforo de Goiânia. De acordo com Alcir Marques de Morais, seu filho negou dinheiro à mulher pois não tinha um centavo, então, ela arranhou e furou o veículo.

“Meu filho foi buscar o carro no lava-jato. Ela pediu dinheiro no sinaleiro e ele disse que não tinha R$ 1. Depois ela começou a furar o carro com a faca”, relata o empresário.

Ainda conforme Morais, o caso não foi levado às autoridades. Ele alegou na tarde desta segunda-feira (8) que ainda não tem um valor estimado do prejuízo. “Ela estava com uma faca em mãos. É uma sensação muito grande de insegurança. Agora a gente tem que andar sempre com uns trocadinhos”, desabafou.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que o carro está parado no sinal. A mulher se aproxima e, logo após, atinge o veículo de luxo com uma faca. O motorista fura o sinal e deixa o local.

