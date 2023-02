Vídeo: mulher morde aeromoça e fica nua em voo para poder fumar

Da Redação

Anzhelika Moskvitina, de 49 anos

Há cerca de 10 mil metros de altura, uma passageira causou uma grande confusão durante um voo na Rússia. Identificada como Anzhelika Moskvitina, de 49 anos, a mulher estava desesperada para fumar dentro do avião e, devido a isso, causou o barraco que foi registrado em vídeo. Assista no final da matéria.

De acordo com informações, a mulher levantou do seu assento e foi até o banheiro, onde acendeu um cigarro. Conforme relato das testemunhas, sem motivos, ela retirou a parte de cima da roupa e ficou nua. Extremamente alterada, a mulher discutiu com as aeromoças que tentavam acalmá-la.

No registro feito durante a discussão, é possível ver Moskvitina, suspeita de estar embriagada, sem roupas e discutindo com os comissários de bordo. A mulher teria, ainda, mordido uma das aeromoças que tentavam controlar a situação.

“Senhora, sente-se e vista-se. Onde estão suas roupas? Você entende que está violando as regras de comportamento no avião? Há crianças aqui. Respeite-as, pelo menos”, disse um dos comissários.

“Eu respeito as crianças. Além do mais, adoro crianças. Eu entendo que vou para um hospital psiquiátrico ou para uma prisão. Mas eu quero ir para a cabine”, respondeu a mulher fazendo referência à cabine do banheiro, para que pudesse fumar.

A mulher continuou pedindo para que a deixassem em paz e reafirmava que gostaria de fumar: “Mate-me aqui, mas vou fumar”. Após o pouso, Moskvitina foi detida, algemada e a deixada sob os cuidados de um médico.

Fonte: Informações RicMais.

