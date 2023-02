VÍDEO: mulher luta contra homem que a atacou em academia

Da Redação

Toda a ação foi registrada pela câmera de segurança do local

A cena de uma jovem que é atacada por um homem enquanto estava se exercitando sozinha na academia de seu prédio chamou atenção nas redes sociais. Após tentar estuprá-la, Nashali Alma entrou em luta corporal com ele para tentar fugir. O caso foi registrado em janeiro em Tampa, na Flórida.

O suspeito foi identificado como Xavier Thomas-Jones, de 25 anos. Toda a ação foi registrada pela câmera de segurança do local, que mostram o momento em que a jovem abre a porta para Xavier entrar no prédio. Em seguida, ela tenta voltar ao treino, mas o suspeito se aproxima e tenta agarrá-la.

Durante todo o momento em que tentar se esquivar do autor, a jovem tenta ligar para a polícia. Após um tempo de luta corporal, ela consegue se soltar e foge do local. Xavier admitiu ter contido e atacado a jovem porque queria estuprá-la. Os registros do tribunal mostram que Xavier mora no complexo de apartamentos.

Os policiais disseram que a jovem já o tinha visto na academia antes, e foi por isso que ela abriu a porta para ele. O suspeito voltou ao complexo de apartamentos um dia depois de atacar Alma. A polícia disse que ele observou outra mulher em sua varanda por vários minutos antes de bater na porta da frente. Ele foi preso horas depois.

Conforme a polícia, Xavier enfrenta acusações de agressão sexual, cárcere privado, roubo e sequestro.

As informações são do da RICMais.

Vejas as imagens:

Vídeo por: tnonline

