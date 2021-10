Da Redação

Vídeo: Mulher encontra serpente em vaso sanitário

Uma mulher levou um susto ao ir utilizar o banheiro de sua casa, no último sábado (16). A moradora do Reino Unido encontrou uma serpente dentro do vaso sanitário. De acordo com ela, o réptil de aproximadamente 1,2 metros estava enrolado na privada.

Em uma entrevista ao "Newsflare", Laura Tranter relembra como se deparou com a cobra: “Acordei às 5h30 para ir ao banheiro, e ela simplesmente estava lá”. “A cabeça estava apenas descansando no assento”, completa.

Ainda conforme a mulher, ela pensou estar "imaginando coisas" e que aquilo não era real. “Eu fechei a porta do banheiro e pensei, eu realmente vi isso, então eu verifiquei duas vezes se era real. Eu realmente pensei que estava tendo alucinações”, conta.

Laura pensou em ligar para o resgate, mas as equipes só trabalham a partir das 7 horas. Então, Tranter foi para a casa de uma amiga e contou sobre o caso. "Ela ficou tão confusa que perguntou se eu tinha bebido”, disse Tranter.

A serpente só foi retirada do local após Laura chamar um casal dedicado à herpetologia, área que analisa grupos de anfíbios e répteis. A moradora relatou à imprensa local que o animal estava preso no vaso.

Mas o problema foi solucionado após o casal despejar sabão, fazendo com que a cobra se desprendesse. Não há informações de como a serpente foi parar no local.

