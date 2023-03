Vídeo: mulher é presa por agredir filho de 3 anos durante videochamada

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A criança está com um tio atualmente

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher, de idade não revelada, agredindo o próprio filho, de apenas 3 anos, durante uma videochamada para o pai da criança. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), informou que a mulher foi presa na última quinta-feira (16) e deve ser indiciada pelo crime de tortura. (Assista abaixo)

continua após publicidade .

O caso foi registrado em São José, em Manaus, Amazonas.

A delegada que investiga o caso, Joyce Coelho, afirmou que a criança foi exposta a sofrimento intenso sem necessidade alguma. "A delegada plantonista examinou o vídeo, constatou as agressões e entendeu que se tratava do crime de tortura, até porque essa criança estava sendo exposta a um sofrimento intenso de uma forma desnecessária, criminosa e por um motivo fútil ao que parece apenas para atingir o companheiro", disse.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Filho vai passear na casa do pai e é amarrado e torturado

A mulher passou por interrogatório, mas ficou em silêncio. Já a criança foi entregue a um tio.



"Ela disse que só vai se manifestar em juízo. Considerando que essa criança foi agredida pela própria mãe, ela foi entregue provisoriamente a um tio materno até que a justiça decida com quem essa criança vai ficar", explicou a delegada.

continua após publicidade .

Ainda de acordo com ela, a polícia protocolou um pedido de medida protetiva de urgência para que a mulher fique longe do filho até que as investigações sejam concluídas.

Assista:

null - Vídeo por: tnonline

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News