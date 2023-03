Vídeo: Mulher bate em ladrão com guarda-chuva e escapa de assalto

Da Redação

Uma mulher conseguiu escapar de um assalto após reagir a ação e bater no bandido com seu guarda-chuva. O caso foi registrado na última sexta-feira (3), em Fortaleza, no Ceará, e ganhou repercussão com a divulgação das imagens de uma câmera de segurança. Assista o vídeo abaixo.

Nas imagens a mulher aparece caminhando pela rua com um guarda-chuva enquanto mexe no celular. Um homem de jaqueta preta e capacete chega de moto por trás e tenta puxar a bolsa do braço da vítima.

A mulher deixa o aparelho cair do chão e reage com golpes de guarda-chuva contra o criminoso, enquanto segura a bolsa com a outra mão. Em um trecho do vídeo, ela deixa o guarda-chuva cair e com as duas mãos empurra o homem, que se desequilibra e quase cai da moto. Em seguida, ele volta para a moto e foge.

As informações são do UOL.

Assista:

