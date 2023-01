Vídeo: mulher atropela duas vezes homem que agrediu a mãe dela

Da Redação

O atropelamento foi registrado na noite de domingo (22), e a vítima morreu na manhã desta segunda-feira (23)

Um atropelamento foi registrado na noite desse domingo (22), em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma mulher, ainda não identificada, atropelou duas vezes um homem que estava sentado em uma calçada.

Por meio das imagens, é possível ver o homem sentado em frente a um mercado e, na sequência, um veículo aparece. A motorista do automóvel avança sobre a calçada e atinge o rapaz. Outro homem, que estava no local conversando com a vítima, conseguiu desviar e não foi atingido.

Depois de atropelar a vítima pela primeira vez, a motorista voltou a arremessar o carro em cima do homem, que ficou ferido. A condutora ainda desceu do veículo e começou a discutir com a vítima e em seguida fugiu do local.

Veja: (Atenção! Imagens fortes)

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer a vítima. Segundo os socorristas, ele foi levado em estado grave para o Hospital Santa Casa, com ferimentos no abdômen e quadril.

Ele foi submetido a uma cirurgia na manhã desta segunda-feira (23) e não resistiu ao sofrer uma parada cardiorrespiratória.

As autoridades informaram que o homem teria agredido a mãe da motorista, que fugiu logo após o ocorrido.

De acordo com a Polícia Civil, a condutora segue foragida. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue sendo investigado.

Com informações do G1.

