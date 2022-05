Vídeo: motorista de app expulsa passageira por racismo

Da Redação

A ação de um motorista de aplicativo está repercutindo nas redes sociais. O homem expulsou uma passageira que fez um comentário racista ao entrar no em seu veículo para uma corrida. O caso ocorreu na Pensilvânia, nos Estados Unidos.

Nas imagens, que foram divulgadas pelo próprio condutor, é possível perceber o momento em que a mulher entra no carro. Na sequência, ela pergunta ao motorista se ele é um "cara normal", um "cara branco" que fala inglês.

Ao ser questionado pela passageira, o homem pede para ela sair do automóvel. “Isso é completamente inadequado. Se alguém que não fosse branco estivesse sentado neste banco, qual seria a diferença?”, perguntou ele.

Após o ocorrido, o motorista de aplicativo registrou em suas redes sociais que estava emocionado com a quantidade de pessoas que haviam entrado em contato com ele, mas reforçou que sua atitude não deveria ser algo incomum. “Para todos que estão me procurando e mostrando seu apoio, obrigado. Agradeço, de verdade. Mas é assim que deve ser em todos os lugares, sempre. Eu não deveria ser ‘o cara’ que fez ou disse aquilo… todos nós deveríamos ser essa pessoa”, declarou.