Vídeo: motorista de aplicativo é espancado após discussão

Uma discussão entre um motorista de aplicativo e uma passageira terminou em violência em Goiânia, capital de Goiás, neste sábado (16). Segundo informações, o profissional, que tem 68 anos, foi espancado após uma confusão por causa da demora para o veículo chegar ao local de embarque e pelo fato dele ter desistido da corrida após uma primeira discussão.

Tudo começou com uma mulher chamando o motorista para iniciar uma corrida em um posto de gasolina. Ele, porém, acabou demorando para chegar ao local, o que teria iniciado a discussão. Por conta dessa confusão, o motorista desistiu da corrida, o que irritou ainda mais a cliente, que resolveu ligar para o marido, ela alega também ter sido xingada.

O homem chegou ao local para tirar satisfação com o motorista, que tem 68 anos e estava ao celular quando o marido da passageira chega e o joga no chão. Em seguida, mesmo com o homem desacordado, ele continua batendo no profissional, enquanto a mulher dá ainda chutes na cabeça do idoso.

O casal de passageiros e agressores já foi detido pela Polícia Civil, suspeitos de lesão corporal grave. O motorista, por sua vez, foi levado a um hospital com um pulmão perfurado, luxação na cabeça, uma costela quebrada e crise de convulsão. Ainda não há mais informações sobre como ele está evoluindo.

