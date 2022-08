Vídeo: motorista cai do próprio veículo enquanto dirigia

Da Redação

O caso aconteceu no último sábado (4)

Um motorista caiu de dentro do próprio veículo enquanto dirigia por uma via pública de Franca, cidade do interior de São Paulo. O caso aconteceu no último sábado (30), mas as imagens foram divulgadas recentemente.

A "queda" foi registrada por uma câmera de segurança. Nas imagens é possível ver o momento em que o motorista realiza uma manobra, passa por um quebra-molas e, na sequência, a porta do automóvel abre. Nesse momento, o condutor e um objeto, que parece ser uma lata de bebida, caem no asfalto.

O homem, que preferiu não se identificar, concedeu uma entrevista à reportagem do G1. “Eu nasci de novo. Acho que o capeta quis me matar e o meu anjo guiou o carro, porque o que aconteceu com o carro, onde ele passou ali. Acho que ele [carro] queria me largar para trás. Falou ‘esse cara está muito pesado”, disse.

Assista:

