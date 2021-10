Da Redação

Vídeo: Motorista abastece R$180 em posto e sai sem pagar

Um motorista causou um prejuízo de aproximadamente R$ 180 em um posto de combustíveis de Aparecida de Goiânia, Goiás. Ao chegar no estabelecimento, o homem pediu a uma frentista para abastecer o veículos, mas, na hora de pagar, o condutor pisou no acelerador. O caso aconteceu no último domingo (10).

Uma câmera de segurança do local registrou toda a situação. Nas imagens é possível notar o momento em que o automóvel para na bomba de combustível e a funcionária o abastece. Na sequência, a frentista vai até o motorista com uma máquina de cartão, para que o pagamento fosse realizado, mas ele sai com o veículo.

A placa do automóvel foi modificada pelo motorista. Um boletim de ocorrência foi feito e a Polícia Civil (PC) está investigando o caso.

