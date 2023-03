Vídeo: motociclista escapa da morte após passar por baixo de caminhão

Da Redação

O acidente ocorreu em Gurupi

Imagens impressionantes foram registradas por uma câmera de monitoramento nessa terça-feira (21). O circuito de segurança flagrou o momento em que um motociclista "escapa da morte" após passar por baixo de um caminhão em movimento e sair apenas com ferimentos leves. O fato ocorreu em Gurupi, no Tocantins. (Assista abaixo)

Através das imagens, é possível ver o caminhão trafegando por um cruzamento, quando a moto se aproxima. Como o piloto não teve tempo de parar, acabou escorregando por baixo do veículo de carga e caiu em uma calçada, do outro lado da via pública.

Na sequência, a vítima se levanta e sai caminhando, assustado com o que acabou de acontecer.

Como as rodas tarseiras do caminhão passaram por cima da motocicleta, ela ficou parcialmente destruída.

Veja:

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi chamada para comparecer ao local da colisão. A corporação informou que o motorista do veículo de carga não respeitou a sinalização de parada obrigatória do local e, por conta disso, quase que uma tragédia acontece.

Ainda conforme a PM, o motorista da caçamba foi autuado por desrespeitar a sinalização e depois foi liberado.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceu ao endereço para encaminhar o motociclista, que sofreu escoriações, a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A PM o autuou por piloto motocicleta sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A moto foi liberada para o padrasto da vítima.

fonte: Reprodução A moto ficou destruída

Com informações do G1.



