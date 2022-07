VÍDEO: motociclista é salvo por capacete após parar embaixo de ônibus

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após o acidente, o homem se levante e sai andando

Surpreendente um acidente envolvendo um ônibus da viação Santo Antônio e um motoqueiro nesta segunda-feira (18), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

continua após publicidade .

Por volta das 7 horas, o motociclista perdeu o controle do seu veículo, caiu e foi parar embaixo do ônibus, com a cabeça na direção da roda. A roda chega a tocar o capacete e a empurrar o motoqueiro.

Como fazia uma curva, o ônibus estava em baixa velocidade, e o motorista conseguiu frear a tempo. Ainda atordoado, o jovem sai debaixo da roda, retira o capacete e se deita novamente para se recuperar.

continua após publicidade .

Homem saiu andando

Pessoas se aproximam para ajudá-lo, inclusive o motorista do ônibus. Depois de um tempo, ajudado por populares, ele se levanta e sai andando.

As imagens que registraram o acidente são da câmera de segurança de uma escola. A diretora do local estava no portão e viu quando tudo aconteceu.

continua após publicidade .

“Eu estava no portão e vi o acidente, sai na mesma hora para ver se o rapaz precisava de ajuda. Foi um milagre ele ter sobrevivido. Primeiramente, graças a Deus, e depois ao capacete”, contou.

As informações são do g1.

Veja o vídeo que circulou pelos grupos de WhatsApp:

continua após publicidade .



null - Vídeo por: tnonline





Siga o TNOnline no Google News