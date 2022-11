Vídeo: Motoboys salvam crianças arrastadas por enxurrada em SP

Da Redação

A ação dos trabalhadores impediu que as crianças continuassem sendo levadas pela água

As fortes chuvas atingem diversos estados do Brasil nos últimos dias, causando diversos estragos. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que duas crianças são arrastadas por uma enxurrada nesta terça-feira (29).

O temporal foi registrado em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Nas imagens feitas por uma câmera de segurança, é possível ver o momento que os dois motoboys salvam os garotos em uma esquina, impedindo que as crianças continuassem sendo levadas pela água.

Assista:

Em São Paulo, duas crianças foram arrastadas pela enxurrada em uma avenida de Embu das Artes, na região metropolitana, que teve alagamentos. Um motociclista conseguiu resgata-las: https://t.co/UE6tHnbaqf #Hora1 pic.twitter.com/tI3uNEjmpi
November 30, 2022





Moradores de SP são colocados em alerta

No Estado de São Paulo, a Defesa Civil colocou em alerta as populações que moram em morros, devido ao risco de deslizamentos. Os moradores de áreas de risco e encostas devem ficar atentos a qualquer sinal de mudança na moradia ou no entorno, como surgimento de água barrenta, trincas na parede ou piso, árvores ou postes inclinados.

Em Santos, a chuva acumulou quase 100 mm nas últimas 72 horas. A cidade amanheceu com pontos de alagamentos e bloqueios no trânsito causados pela inundação.

