Vídeo: Moto se divide em pedaços após colidir em poste

Um acidente grave foi registrado na noite da última terça-feira (2). Um motociclista perdeu o controle da direção de seu veículo e acabou batendo violentamente contra um poste, em Rondonópolis, Mato Grosso. O rapaz que conduzia a moto ficou gravemente ferido.

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente e as imagens impressionam. É possível notar que um automóvel entra na pista preferencial, local onde o motociclista trafegava. O carro bate no motoqueiro e joga ele no poste. O rapaz é arremessado após a batida.

De acordo com testemunhas, o motociclista não conseguiu frear a tempo.

Imagens gravadas por pessoas que passaram pelo local logo após a batida mostram que o motociclista estava consciente e conversando. No entanto, ele teve ferimentos graves nas pernas.



Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e encaminhou a vítima ao hospital.

