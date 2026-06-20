Vídeo: moto explode após colidir contra carro; motociclista está em estado grave







A colisão entre uma motocicleta e um carro resultou na explosão do veículo de duas rodas e deixou um homem de 31 anos gravemente ferido na manhã desta sexta-feira (19), na rodovia SC-486, em Botuverá, na região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O acidente ocorreu por volta das 7h10 e teve a dinâmica inteiramente registrada por uma câmera de monitoramento.

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As imagens mostram o momento em que uma caminhonete tenta sair da rodovia principal para acessar uma rua lateral e acaba cortando a frente da moto. Sem tempo hábil para frear, o motociclista atingiu a lateral do veículo e foi arremessado devido ao forte impacto, instante em que a motocicleta pegou fogo imediatamente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a vítima caída na via, já em estado de inconsciência. Os socorristas realizaram o atendimento preliminar no local e constataram suspeita de traumatismo cranioencefálico, além de múltiplas fraturas e escoriações pelo corpo. Após ser estabilizado, o paciente foi encaminhado com urgência a uma unidade hospitalar da região.

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Os motoristas dos outros dois veículos envolvidos no incidente, uma Toyota Hilux e um Renault Duster, não sofreram ferimentos. Ambos permaneceram no local durante todo o trabalho das equipes de resgate e socorro médico.



