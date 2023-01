Vídeo mostra trajetória do rojão que matou turista no Réveillon; veja

Da Redação

As autoridades buscam identificar quem foi a pessoa que soltou o rojão que atingiu a turista

Um vídeo feito por populares na Praia grande, no Litoral de São Paulo, mostra o momento em que a turista Elisângela Tinem Gonçalves, de 38 anos, foi atingida por um rojão durante as festas de Réveillon. O explosivo ficou preso na roupa da mulher e então explodiu, causando a morte da vítima. Assista no final da matéria.

O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal culposa na Central de Polícia Judiciária da Praia Grande e está sendo investigado. As autoridades buscam identificar quem foi a pessoa que soltou o rojão que atingiu a turista.

Conforme informações, o primo de Elisângela, Alexander Freitas Gonçalves de 41 anos, estava com ela no momento do acidente e tentou ajudar a familiar. O homem sofreu ferimentos ao tentar retirar o explosivo de dentro da roupa da parente. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

Elisângela teve lesões internas e externas. Ao atingir órgãos internos, a explosão provocou hemorragias internas. Nos órgãos externos, uma parte de um braço, próxima ao ombro, ficou com a estrutura óssea à mostra. O laudo necroscópico deve ser concluído nos próximos 15 dias, conforme a Polícia Civil (PC).





Registro do momento

O portal de notícias Metrópoles divulgou um vídeo que mostra o momento em que o rojão está sendo aceso por um homem vestido com uma bermuda vermelha. As imagens retratam também o momento em que o explosivo sobe e logo faz uma curva de volta para baixo, atingindo Elisângela.

As imagens podem ser consideradas fortes. Veja:

Novo vídeo mostra homem acendendo rojão que matou turista no Réveillon



Investigações indicam que suspeito fugiu do local após artefato atingir mulher no peito e explodir na Praia Grande, no litoral paulista



January 3, 2023





Fonte: Informações RicMais.

