Vídeo mostra Starship, da SpaceX, explodindo logo após decolagem; veja

O incidente ocorreu nesta quinta-feira (20)

O foguete Staship da SpaceX explodiu após uma decolagem bem-sucedida nesta quinta-feita (20). Neste voo-teste, a nave estava sem tripulação. Até o momento, a empresa do bilionário Elon Musk não se manifestou sobre as causas do incidente.

O objetivo da companhia é construir naves espaciais para futuramente transportar pessoas e cargas em missões à Lua e a Marte. A ideia era que ele pudesse abrir caminho para viagens espaciais com até 100 pessoas em voos interplanetários.

No entanto, o voo-teste não deu muito certo, apesar da decolagem ter sido um sucesso. A nave mais poderosa da história explodiu no céu antes de atingir a órbita terrestre.

Assista:

Através do Twitter, plataforma digital que também pertence a Elon Musk, a SpaceX considerou o episódio um bom resultado. "Com um teste como este, o sucesso vem do que aprendemos, e o teste de hoje nos ajudará a melhorar a confiabilidade da Starship, à medida que a SpaceX procura tornar a vida multiplanetária", disse a empresa no Twitter.



"Aprendi muito para o próximo lançamento de teste em alguns meses", disse Elon Musk logo em seguida.

