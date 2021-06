Vídeo mostra reunião de 'ministério paralelo' de Bolsonaro

Continua após publicidade

Foi divulgado nesta sexta-feira, (04), vídeos que mostram o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), reunido com médicos que não participam do quadro de funcionários do Ministério da Saúde.

A informação corrobora a tese de membros da CPI da Covid no Senado de que há um ministério paralelo discutindo ações de enfrentamento à pandemia de covid-19.

As imagens foram publicadas nesta sexta-feira (4) pelo portal Metrópoles. A reunião ocorreu em 8 de setembro e contou com a participação da oncologista Nise Yamaguchi, que recentemente, em seu depoimento à CPI da Covid, disse que desconhecia a existência de um 'ministério paralelo' no governo Bolsonaro, do deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) e o virologista Paolo Zanotto e outros médicos.

Trechos dessa reunião confirma, ainda, que o ex-assessor Arthur Weintraub, irmão do ex-ministro Abraham Weintraub (Educação), intermediava os contatos entre o Palácio do Planalto e o grupo paralelo.

Nas imagens, é possível ver o virologista Paolo Zanotto aconselhando Bolsonaro a tomar “extremo cuidado” com as vacinas contra a covid-19. “Não tem condição de qualquer vacina estar realisticamente na fase 3”, disse. Na sequência, Zanoto afirma que acredita “que a gente tem que ter vacina, ou talvez não”.

Veja as imagens na íntegra:

🚨 Exclusivo! O Ministério Paralelo em ação. Vídeos comprovam aconselhamento feito por médicos a Bolsonaro em pleno Palácio do Planalto. Enquanto emails da Pfizer seguiam sem resposta, grupo levantava desconfiança sobre vacinas e tinha Osmar Terra como "padrinho".



🎥:@SamPancher pic.twitter.com/kxR5tNLlFp — Metrópoles (de 🏠) (@Metropoles) June 4, 2021

Com informações: R7