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DISTRITO FEDERAL

Vídeo mostra policiais retirando serpente caniana do motor de veículo; assista

Polícia Militar Ambiental foi acionada para capturar o réptil em área urbana

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.05.2026, 17:18:50 Editado em 03.05.2026, 17:18:45
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Um vídeo que começou a circular neste domingo mostra o resgate de uma serpente da espécie caninana encontrada dentro do capô de um carro no Núcleo Bandeirante, no Distrito Federal. A captura foi realizada pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), acionado para atender à ocorrência inusitada na região urbana.

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A equipe policial conduziu a retirada do animal de forma segura e técnica, sem o registro de feridos ou de danos materiais ao veículo durante a operação. Após a remoção, a corporação informou que a cobra foi devolvida à natureza em um habitat considerado apropriado e livre de riscos.


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Vídeo mostra policiais retirando serpente caniana do motor de veículo; assista
AutorFoto: REPRODUÇÃO

A caninana (Spilotes pullatus) é uma serpente não peçonhenta (áglyfa) de grande porte, comum na América Central e do Sul, incluindo todo o Brasil. Conhecida por ser rápida, ágil e arbórea, ela é preta e amarela, atingindo até 2,5 metros. Apesar da fama de "brava" e postura defensiva intimidante, é inofensiva ao ser humano


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