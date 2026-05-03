Vídeo mostra policiais retirando serpente caniana do motor de veículo; assista

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Um vídeo que começou a circular neste domingo mostra o resgate de uma serpente da espécie caninana encontrada dentro do capô de um carro no Núcleo Bandeirante, no Distrito Federal. A captura foi realizada pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), acionado para atender à ocorrência inusitada na região urbana.

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A equipe policial conduziu a retirada do animal de forma segura e técnica, sem o registro de feridos ou de danos materiais ao veículo durante a operação. Após a remoção, a corporação informou que a cobra foi devolvida à natureza em um habitat considerado apropriado e livre de riscos.





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Foto: REPRODUÇÃO Foto: REPRODUÇÃO

A caninana (Spilotes pullatus) é uma serpente não peçonhenta (áglyfa) de grande porte, comum na América Central e do Sul, incluindo todo o Brasil. Conhecida por ser rápida, ágil e arbórea, ela é preta e amarela, atingindo até 2,5 metros. Apesar da fama de "brava" e postura defensiva intimidante, é inofensiva ao ser humano





