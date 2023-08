Vídeo mostra pastor sendo surpreendido por onça-parda durante pregação

Um pastor passou por "maus bocados" no último domingo, dia 20 de agosto, quando realizava uma pregação em meio a uma mata em Vinhedo, município localizado no interior de São Paulo. O momento de reflexão foi divulgado no canal do YouTube do religioso e mostra a tensão a qual ele foi submetido. Assista abaixo.

O homem, identificado como Paulo Henrique Barreto da Silva, de apenas 19 anos, ficou cara a cara com uma onça-parda, também conhecida no Brasil por suçuarana e leão-baio. O encontro com o felino se tornou ainda mais preocupante porque o pastor estava sozinho no local.

Quando o religioso realizava uma gravação, notou que havia algo ao fundo. Assim que Paulo se virou para averiguar o que caminhava próximo às plantas, se deparou com a onça.

O animal caminhou perto do religioso, que logo fez um apelo para o animal ir embora: “Jesus, tira essa onça daqui. Meu Deus, tira essa onça daqui”.

