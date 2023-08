Vídeo mostra ônibus com torcedores do Corinthians tombando; 7 morreram

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG) divulgou um vídeo que mostra o acidente que envolveu um ônibus com torcedores do Corinthians. A tragédia ocorreu na rodovia Fernão Dias, em Igarapé, Minas Gerais, e terminou com a morte de sete pessoas. (Assista o flagrante abaixo)

Os torcedores haviam ido assistir o time paulista enfrentar o Cruzeiro. O acidente ocorreu quando o veículo retornava para Taubaté, em São Paulo.

Nas imagens, é possível ver que o motorista do ônibus perde o controle da direção em uma curva. Na sequência, o coletivo colide violentamente contra um barranco e capota.

Veja:

tnonline

Havia 43 ocupantes no veículo. Desse número, sete morreram.

- LEIA MAIS: Torcedores relatam clima de pânico: 'Só deu tempo de gritar'

Quem são as vítimas?

As identidades das vítimas foram reveladas por familiares e pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). São elas:

Hamilton Rogério dos Santos, 46 anos, de Pindamonhangaba (SP);

Andrew Nicolas Francisco, 26 anos, de São José dos Campos (SP);

Allan Aguiar, 31 anos, de Pindamonhangaba (SP);

Rodrigo Lacerda de Barros, 32 anos, de Taubaté (SP);

Vanderlei Rosielton Henrique Simão, 41 anos, mineiro de Elói Mendes, que morava em Pindamonhangaba (SP);

Renan Wellington Barbosa, 32 anos, de Taubaté (SP);

José Antônio da Silva, 54 anos, de Taubaté (SP).

