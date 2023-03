Vídeo mostra motociclista sendo arrastado por enxurrada durante chuva

Da Redação

O acidente ocorreu no Distrito Federal

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um motociclista em desespero sendo levado por uma forte enxurrada durante um temporal. O fato ocorreu nessa terça-feira (21), na região do Pôr do Sol, no Distrito Federal. (Assista ao vídeo abaixo)

O homem transitava com a motocicleta por uma das principais vias da região administrativa de Brasília. Mas, em um determinado momento, a correnteza fez com que ele caísse da moto e fosse levado rua abaixo. O meio de transporte da vítima também é carregado pelas águas.

As imagens gravadas por um morador mostram que a pessoa chegou a acenar enquanto era arrastada. Segundo o homem que fez o vídeo, o motociclista foi salvo com a ajuda de um carro que serviu de barreira.

Apesar do susto, o motociclista não sofreu ferimentos graves.

Assista:

Com informações do G1.

