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Vídeo mostra moradores presos no telhado durante incêndio em apartamento em SC; veja

Fogo começou em um equipamento acoplado a um notebook no bairro Estreito, em Florianópolis, na manhã desta segunda-feira (25)

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 16:26:38 Editado em 25.05.2026, 16:54:59
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Um incêndio atingiu um apartamento no bairro Estreito, em Florianópolis (SC), na manhã desta segunda-feira (25), deixando moradores temporariamente presos no telhado do edifício. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h e conseguiu resgatar todas as pessoas em segurança, não havendo registro de feridos durante o incidente.

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Imagens em vídeo divulgadas pela corporação (assista acima) registraram a densa fumaça saindo de uma das janelas e duas pessoas caminhando pela cobertura do prédio. Os bombeiros informaram que essas vítimas conseguiram deixar o local pelas escadas com o auxílio da equipe de resgate. A intensidade da fumaça também exigiu que outros dois moradores, que estavam no apartamento vizinho ao foco do incêndio, fossem retirados com o uso de equipamentos de proteção respiratória. Durante a varredura no imóvel, os militares ainda resgataram três gatos.

Segundo as informações repassadas aos bombeiros pelo morador do apartamento atingido, as chamas começaram em um equipamento eletrônico acoplado a um notebook, que estava posicionado sobre uma mesa. O homem relatou ter tentado conter o fogo utilizando dois extintores, mas as chamas se propagaram rapidamente e fugiram do controle antes da chegada das guarnições. Ao entrarem no local, as equipes constataram que o fogo continuava ativo e havia uma grande concentração de fumaça.

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Vídeo mostra moradores presos no telhado durante incêndio em apartamento em SC; veja
AutorNinguém ficou ferido - Foto: Corpo de Bombeiros

A operação de emergência contou com o suporte de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar, que ficou responsável por garantir a segurança do perímetro e coordenar o trânsito na região. Após a extinção total das chamas, os bombeiros realizaram a evacuação completa do edifício e iniciaram os trabalhos de ventilação tática para dissipar a fumaça acumulada, garantindo a segurança estrutural e respiratória do ambiente.

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Corpo de Bombeiros Emergência Florianópolis incendio resgate segurança
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