Video mostra momento que paraquedista desaparece em Manaus

O Corpo de Bombeiro do Estado do Amazonas prossegue com as buscas pelo paraquedista do Paraná, que desapareceu nesta sexta-feira (15). O advogado Luiz Henrique Cardeli, de Curitiba, estava com um grupo de paraquedistas em um salto, em Manaus, quando foi atingido por uma rajada de ventos e levado em direção ao rio Negro. Uma paraquedista do grupo, que também desapareceu na ventania, foi encontrada, já sem vida, há 10 quilômetros do local, nas margens do rio.

O grupo saltou por volta de 15 horas e foi atingido por uma forte chuva, com rajadas de vento, o que dificultou as manobras para pouso em terra firme.

Ana Carolina Silva, de 23 anos, e o advogado curitibano Luiz Henrique Cardeli, foram afastados da zona de pouso pelo vento e caíram no rio Negro.

O Corpo de Bombeiros do Amazonas informou que realizou buscas até o início da noite de sexta (15), mas não os encontrou. Os bombeiros usaram uma embarcação e as buscas ficaram concentradas na área da Ponta do Ismael e ponte Rio Negro, na zona oeste de Manaus.

Uma plataforma de iluminação do Corpo de Bombeiros também foi utilizada para oferecer melhor visualização da área. Neste sábado (16) também um helicóptero foi usado nas buscas, que foram retomadas às 6h30. Os paraquedistas estavam com outras três pessoas que foram resgatadas.

Até a publicação, não havia notícias da localização do advogado curitibano.

VIDEO MOSTRA DESESPERO DOS PARAQUEDISTAS DURANTE A TEMPESTADE

Um vídeo gravado por um grupo de adolescentes, do Bairro Compensa, em Manaus, mostra os momentos dramáticos quando três paraquedistas são alcançados pela chuva e vento forte. Um dos paraquedistas conseguiu chegar em solo e foi resgatado. Os outros dois foram levados em direção ao rio. O advogado de Curitiba é o único ainda não encontrado. A terceira paraquedista, foi localizada, sem vida, nas margens do rio, há 10 quilômetros do local onde seria o pouso.

Video publicado originalmente no PortlCM7, de Manaus.

