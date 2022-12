Vídeo mostra momento em que jovem pede socorro após ter rosto cortado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A jovem que teve o rosto cortado dentro de um ônibus, na Bahia, divulgou em seu perfil do Instagram as imagens da câmera de monitoramento do veículo. A partir do vídeo, é possível ver o momento em que uma passageira se levanta e se aproxima de Stefani Firmo, de 23 anos, que, na sequência, pede socorro. (Assista abaixo)

continua após publicidade .

A estudante de enfermagem voltava para casa em um coletivo, quando foi atacada, na madrugada do dia 29 de novembro. Ela dormiu na viagem e foi agredida por alguém que a cortou com uma faca no rosto. A vítima teve um corte profundo e foi preciso levar 18 pontos no ferimento.

Leia mais: Jovem leva facada no rosto durante viagem de ônibus

continua após publicidade .

Por meio da rede social, Stefani alegou que as imagens do circuito de segurança foram disponibilizadas pela empresa de ônibus e destacou que, antes de ser ferida, não se envolveu em desentendimento algum. "A gravação não deixa dúvidas de que não houve qualquer discussão ou transtorno entre eu e ela. Pelo contrário, ela simplesmente se levantou e utilizou a faca que carregava para me cortar enquanto eu dormia", contou a estudante.

No texto, a jovem ainda diz que está assustada e que aguarda o encerramento das investigações. "O ataque foi gratuito, brutal e cruel. Ainda estou muito assustada com tudo e tentando absorver o que ocorreu. Agora estamos aguardando o encerramento das investigações para que a justiça seja feita e essa criminosa seja punida".



O caso está sendo investigado pela polícia. As autoridades apreenderam uma faca que estava com uma passageira sentada à frente da vítima, e o objeto foi enviado para a perícia. A portadora da arma branca não foi presa.

continua após publicidade .

As imagens da câmera de segurança do coletivo foram entregues à polícia. No registro, não é possível ver o momento em que a pessoa corta o rosto da jovem. A Polícia Civil não confirma que a mulher que estava com uma arma branca é a vista no vídeo.

Caso seja comprovada a autoria, a mulher poderá ser indiciada por lesão corporal.

Assista: null - Vídeo por: tnonline

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News