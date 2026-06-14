Vídeo mostra momento em que helicóptero cai no Rio de Janeiro; veja
Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém a bordo das aeronaves sobreviveu
Escrito por Da Redação
Publicado em 14.06.2026, 13:10:27 Editado em 14.06.2026, 13:35:34
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Imagens gravadas pela câmera de segurança de um condomínio no Rio de Janeiro mostram o momento da queda de um dos helicópteros envolvidos na colisão aérea que matou seis pessoas na manhã deste domingo (14), no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Conforme o relato de testemunhas, as aeronaves PP-MAC e PR-DJJ se chocaram no ar antes de caírem ao solo.
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Segundo o major Fábio Contreras, porta-voz do Corpo de Bombeiros do RJ, ninguém a bordo sobreviveu. Moradores registraram o acidente em diversos vídeos. Até a última atualização desta reportagem, as vítimas não haviam sido identificadas.
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Foto: reprodução