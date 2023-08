Vídeo mostra momento em que candidato à presidência é morto no Equador

Siga o TNOnline no Google News

Um candidato à presidência do Equador foi morto logo após um comício de campanha, no norte de Quito, nessa quarta-feira (9). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do ataque a Fernando Villavicencio. (Assista abaixo)

O assassinato de Villavicencio ocorreu apenas a 11 dias das eleições no país sul-americano, marcadas para o dia 20 de agosto. O atual presidente do país, Guillermo Lasso, se manifestou sobre o episódio pelo seu perfil oficial do Twitter.

“Indignado e consternado pelo assassinato do candidato presidencial Fernando Villavicencio. Minha solidariedade e condolências à sua esposa e suas filhas. Por sua memória e sua luta, asseguro-lhes que este crime não ficará impune”, afirmou o presidente do Equador.

Conforme pesquisas eleitorais, o candidato morto não estava entre os preferidos para ir ao segundo turno.

Assista:

ATAQUE NO EQUADOR 🇪🇨



VÍDEO | Um dos candidatos à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, foi morto a tiros nesta quarta-feira, 9, após realizar um ato de campanha na capital do país, Quito https://t.co/ogqIP1Ifls pic.twitter.com/ei5Gk0xOxS — Estadão 🗞️ (@Estadao) August 10, 2023

Fernando Villavicencio era jornalista e pretendia dar um fim à corrupção no país. Ele se definia como um político de centro.

