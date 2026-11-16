Apesar do susto, a criança não se feriu, enquanto os dois adultos tiveram escoriações e procuraram atendimento médico





Uma mulher com uma criança no colo e um homem foram engolidos por uma cratera após a calçada ceder repentinamente em Sumaré, no interior de São Paulo, nesta segunda-feira (16). O acidente ocorreu em frente a uma padaria e foi registrado por câmeras de segurança da região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- leia mais: No Dia Internacional do Estudante, rede estadual reúne alunos de 78 países

As imagens de monitoramento mostram o momento em que a mulher deixa o estabelecimento comercial, para por alguns instantes e olha para trás. Segundos depois, o piso desmorona sob seus pés e ela cai na abertura junto com a criança. Um pedestre que caminhava pelo mesmo trecho também é surpreendido pelo desabamento e acaba caindo no buraco.

Comerciantes e pessoas que estavam nas proximidades se mobilizaram rapidamente e improvisaram um resgate com o uso de uma escada e cordas. A criança foi a primeira a ser retirada e saiu ilesa. A mulher sofreu escoriações e foi encaminhada a uma unidade de saúde acompanhada da criança. Já o homem conseguiu deixar a cratera por conta própria e também buscou atendimento médico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Comerciantes e pessoas que estavam nas proximidades se mobilizaram rapidamente e improvisaram um resgate com o uso de uma escada e cordas - Foto: - Reprodução Comerciantes e pessoas que estavam nas proximidades se mobilizaram rapidamente e improvisaram um resgate com o uso de uma escada e cordas - Foto: - Reprodução

De acordo com uma avaliação preliminar, o desabamento pode ter sido causado pelo rompimento de uma estrutura na galeria de águas pluviais. Equipes da Prefeitura de Sumaré isolaram o perímetro para evitar novos incidentes e iniciaram uma vistoria para dimensionar a erosão e verificar se a estrutura da padaria foi comprometida.