Vídeo mostra momento em que bebê desaparecido em SC é encontrado em SP

Nicolas foi encontrado pela polícia em São Paulo

O momento em que uma criança de 2 anos, desaparecida em Santa Catarina foi encontrado pela Polícia Militar de São Paulo na segunda-feira (8), foi registrado e divulgado ao público nesta terça-feira (9). Assista o vídeo abaixo.

Nicolas foi visto pela última vez com a mãe que, segundo a Polícia Civil, teria dito que levaria o filho para a escola. O bebê estava desaparecido desde o dia 30 de abril. A mãe havia deixado uma carta para a família falando sobre o sumiço da criança.

A Polícia Militar de São Paulo auxiliou no resgate e fez a abordagem de um automóvel Celta Branco, na Vila Carrão, em São Paulo. O homem foi preso em flagrante por tráfico de pessoas. As autoridades acreditam que a placa do veículo tenha sido falsificada. A criança está segura, sob guarda do Conselho Tutelar de SP.

