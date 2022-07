Vídeo mostra momento em que avalanche atinge grupo de turistas; veja

Da Redação

Imagens da avalanche foram divulgas na web e impressionam

Um grupo de turistas foi atingido por uma avalanche enquanto caminhava nas montanhas Tian Shan, no Quirguistão, na última sexta-feira (8). Havia nove turistas britânicos e um americano, além de três guias e dois cavaleiros no local no momento do incidente.

De acordo com as informações do site CNN, apenas uma mochileira americana ficou gravemente ferida no joelho. A mulher foi levada a cavalo para um centro médico.

Um dos mochileiros, o britânico Harry Shimmin, conseguiu capturar em vídeo o momento em que a neve caiu do topo de uma montanha ao longe, antes de cobrir a encosta e “engolir o grupo”.



Tendo acabado de chegar ao ponto mais alto da caminhada, Shimmin se separou do grupo para tirar fotos da paisagem quando de repente ouviu “o som do gelo profundo quebrando atrás dele”, de acordo com a legenda do vídeo, que ele postou no Instagram.

“Deixei para o último segundo para me mudar, e sim, eu sei que teria sido mais seguro mudar para o abrigo imediatamente”, escreveu ele no post.

“Estou muito ciente de que corri um grande risco. Senti-me no controle, mas, independentemente, quando a neve começou a cair e ficou escuro/difícil de respirar, eu estava bloqueando e pensei que poderia morrer.”

Veja:

Com informações da CNN.

