Vídeo mostra jovem agredindo idosa com socos e pisões dentro de ônibus; veja

Idosa de 61 anos foi brutalmente agredida por uma jovem de 27 anos tnonline







Uma idosa de 61 anos foi brutalmente agredida por uma jovem de 27 anos no interior de um ônibus do transporte coletivo em Goiânia, na manhã de terça-feira (16).

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O episódio de violência ocorreu no bairro Recanto do Bosque, logo após um tumulto registrado dentro do veículo, de acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar.

Imagens gravadas por outros passageiros que presenciaram a confusão mostram o momento exato em que a agressora ataca a vítima com socos e pisões, até precisar ser contida fisicamente por uma testemunha.

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Foto: reprodução Foto: reprodução

Como as autoridades policiais ainda não divulgaram a identidade da suspeita, não foi possível localizar a sua defesa para que apresentasse um posicionamento oficial sobre o ocorrido.

