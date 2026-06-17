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GOIÂNIA

Vídeo mostra jovem agredindo idosa com socos e pisões dentro de ônibus; veja

Imagens gravadas por passageiros mostram a agressora sendo contida por testemunhas

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 18:55:51 Editado em 17.06.2026, 18:55:45
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Idosa de 61 anos foi brutalmente agredida por uma jovem de 27 anos tnonline



Uma idosa de 61 anos foi brutalmente agredida por uma jovem de 27 anos no interior de um ônibus do transporte coletivo em Goiânia, na manhã de terça-feira (16).

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O episódio de violência ocorreu no bairro Recanto do Bosque, logo após um tumulto registrado dentro do veículo, de acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar.

Imagens gravadas por outros passageiros que presenciaram a confusão mostram o momento exato em que a agressora ataca a vítima com socos e pisões, até precisar ser contida fisicamente por uma testemunha.

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Vídeo mostra jovem agredindo idosa com socos e pisões dentro de ônibus; veja
AutorFoto: reprodução

Como as autoridades policiais ainda não divulgaram a identidade da suspeita, não foi possível localizar a sua defesa para que apresentasse um posicionamento oficial sobre o ocorrido.

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agressão a idoso direitos dos idosos notícias crime segurança pública Transportes coletivos violência urbana
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