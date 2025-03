Vídeo mostra interior do alçapão onde criança foi trancada e abusada

continua após publicidade

Um vídeo gravado pelas forças de segurança do Rio Grande do Sul mostra o interior do alçapão onde a criança de 9 anos foi trancada e abusada. O autor do crime foi linchado e morto após a descoberta do crime, na quarta-feira (26).

- LEIA MAIS: Homem que abusou de criança de 9 anos é linchado e morto no RS



A vítima foi encontrada por Policiais Militares com mãos amarradas, dentro de um calabouço nos fundos do estabelecimento, que fica no mesmo bairro onde ocorreu o rapto e seria propriedade do suspeito.

Ao perceber a presença dos policiais, a criança gritou por socorro e indicou onde estava. O esconderijo ficava no chão, sendo camuflado por uma tampa de concreto e com caixas de cerveja em cima. Assista ao vídeo:

No momento que a criança foi encontrada, dezenas de pessoas destruíram o veículo do comerciante que foi agredido até a morte. Segundo a polícia, os envolvidos no linchamento serão indiciados.

