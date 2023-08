Vídeo mostra homem dando "voadora" e chutes em mulheres na rua; veja

Homem surpreende vítimas com voadora, chutes e socos

Uma câmera de segurança filmou um homem agredindo duas mulheres aleatoriamente no meio da rua. O caso foi registrado em 21 de agosto, na Estrada das Acácias, Parque Roseira, em Carapicuíba, São Paulo. Mas o vídeo começou a circular na internet nesta terça-feira (29), após ser exibido no jornal Bora Brasil, da TV Band. Assista o vídeo abaixo.

Os ataques aconteceram quando as vítimas caminhavam sozinhas. Nas imagens é possível ver o homem mexendo no saco de lixo quando a vítima passa pela calçada, atrás dele. Na sequência, quando a mulher já está distante ele sai correndo e ataca a vítima com uma voadora, chutes e até socos.

A segunda vítima que vem logo atrás tenta correr ao ver as agressões mas é alcançada pelo homem e também leva um chute na perna. Segundo a Polícia Civil, foram registradas ao menos cinco agressões que teriam sido praticadas pelo mesmo autor.

Ainda de acordo com a polícia, o agressor tem passagem na polícia por crimes de furto, roubo e tráfico de drogas.

Veja o vídeo:

A Polícia Militar de São Paulo prendeu o homem que aparece nas imagens agredindo duas mulheres, em Carapicuíba tnonline

As informações são do site Visão Oeste.

