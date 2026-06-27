Vídeo mostra grávida dando à luz em meio a escombros de terremoto na Venezuela

O resgate emocionante ocorreu no estado de La Guaira, onde tremores sucessivos já deixaram mais de 900 mortos e destruíram dezenas de edifícios

Uma mulher grávida deu à luz em meio aos escombros após ser resgatada de uma estrutura que desabou durante os fortes terremotos que atingiram a Venezuela. O caso ocorreu no estado de La Guaira, região severamente afetada por três tremores sucessivos desde a última quarta-feira, que já resultaram na destruição de edifícios e na morte de mais de 900 pessoas. O registro em vídeo do nascimento foi compartilhado nas redes sociais pelo Ministério da Comunicação e Informação do país e pela equipe médica. Veja abaixo.

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De acordo com informações do jornal venezuelano El Pitazo, a gestante foi retirada de uma construção colapsada na noite de quinta-feira e entrou em trabalho de parto assim que alcançou uma área segura. Diante da total falta de estrutura hospitalar disponível no local, o procedimento foi realizado pela médica voluntária María Fernanda Terán, que prestou o atendimento emergencial e garantiu o nascimento da criança.

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A postagem oficial do Ministério da Comunicação e Informação no X (antigo Twitter) destacou que a vida se abre caminho em meio ao caos. O órgão governamental completou afirmando que, enquanto o forte terremoto semeava medo e incerteza em La Guaira, a mãe desafiou a adversidade, demonstrando que a esperança sempre encontra uma forma de nascer mesmo nos momentos mais sombrios.

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#Repost @madeleintlSUR | La vida se abre paso en medio del caos.



Mientras un fuerte sismo sacudía a La Guaira, sembrando el miedo y la incertidumbre, una madre desafiaba la adversidad al dar a luz en pleno temblor.



Una historia impactante que demuestra cómo, incluso en los… pic.twitter.com/pSQF1wkfYt — Ministerio de Comunicación e Información (@mippci_ven) June 26, 2026





Brasil manda reforço

O governo brasileiro vai enviar neste sábado (27) à Venezuela o segundo voo humanitário da Força Aérea Brasileira (FAB) para atender às vítimas do terremoto que atingiu o país. A decolagem está prevista para às 11h, na Base Área do Galeão, no Rio de Janeiro.

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A aeronave KC-390 Millennium vai levar um hospital de campanha da Marinha e 100 purificadores de água com painel solar. O equipamento tem a capacidade de tratar 5 mil litros por dia. E 48 militares da Marinha também estarão a bordo.

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A operação de ajuda humanitária foi autorizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e faz parte dos esforços internacionais para envio de auxílio ao governo venezuelano.

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De acordo com o governo da Venezuela, o número de mortos subiu para 920 nesta sexta-feira (26), e o de feridos chegou a 3.360. Além disso, 172 pessoas continuam presas sob os escombros e mais de 4.000 estão desalojas.

O primeiro voo com ajuda humanitária brasileira chegou nesta sexta-feira (26). A aeronave da FAB saiu da Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, com 44 militares e 12 toneladas de equipamentos.