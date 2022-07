Vídeo mostra FAB interceptando avião com mais de 600 kg de cocaína

Da Redação

A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou uma aeronave com mais de de 600 quilos de cocaína na tarde desse domingo (3), na região de Jales, São Paulo. Um vídeo da ação da FAB foi divulgada nas redes sociais.

Nas imagens, é possível notar que há um avião voando em baixa altitude, enquanto é perseguido pela aeronave de defesa A-29 Super Tucano. O responsável pela gravação afirmou que tiros foram disparados.

A FAB informou que a interceptação aconteceu por volta das 12h36, no Mato Grosso do Sul. A aeronave com 663 quilos de cocaína havia entrado no espaço aéreo brasileiro sem autorização.

fonte: Polícia Federal de Jales A aeronave foi encaminhada à sede da PF

Duas aeronaves A-29 Super Tucano foram acionadas para monitorar e interceptar o avião. Os pilotos de defesa seguiram o protocolo das medidas de policiamento do espaço aéreo brasileiro, interrogando o piloto que transportava a droga, mas não obtiveram resposta.

A aeronave, então, foi classificada como suspeita, recebendo ordem de mudança de rota e pouso obrigatório em aeródromo específico. Porém, o piloto do avião interceptado não obedeceu.



Ainda segundo a FAB, foi necessário que a defesa aérea comandasse o tiro de aviso. Como não houve retorno, a aeronave foi considerada hostil, sendo realizados os procedimentos de tiro de detenção.

Após a execução do tiro de detenção, a aeronave fez pouso forçado no Estado de São Paulo, entre as cidades de Jales e Pontalinda.



A partir de então, a Polícia Federal assumiu as Medidas de Controle de Solo (MCS). Duas pessoas se evadiram antes da chegada dos policiais.

fonte: Polícia Federal de Jales A droga foi apreendida pela Polícia Federal

O avião carregado com a droga foi transportado em um caminhão até a sede da Polícia Federal, que vai investigar o caso. O transporte fez com que uma rodovia da região fosse interditada momentaneamente.

Com informações do G1.

