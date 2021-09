Vídeo mostra desespero de pessoas ao ver queda de avião

Da Redação

Um vídeo gravado dentro do Aeroporto Municipal Pedro Morganti, em Piracicaba, mostra o desespero de algumas pessoas na pista ao assistir à queda da aeronave que matou sete pessoas, cinco da mesma família, na manhã desta terça-feira (14).

O avião do modelo King Air B200 caiu em uma plantação de eucaliptos, no bairro Santa Rosa. Entre pouso e decolagem são menos de 15 segundos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram carbonizadas e morreram no local. Não há sobreviventes. Na aeronave, estavam o empresário Celso Silveira Mello Filho, sua esposa Maria Luiza Meneguel e três filhos, Celso, Fernando e Camila, além do piloto Celso Elias Carloni e o copiloto Giovani Gulo.

Celso Siqueira de Melo Filho é um dos acionista do grupo Raízen, que tem uma unidade em Araraquara.

