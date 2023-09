Vídeo mostra criminoso dançando ao lado do corpo de PM executado

Siga o TNOnline no Google News

Um policial militar foi morto a tiros por criminosos na tarde dessa sexta-feira (8) em São Vicente, no litoral de São Paulo. Um vídeo do momento em que o sargento é baleado está circulando nas redes sociais e mostra um dos envolvidos no crime fazendo uma espécie de "dancinha" enquanto o agente de segurança aposentado estava agonizando. (Assista abaixo)

Nas imagens, é possível ver a vítima, identificada como Gerson Antunes Lima, de 55 anos, parada próximo à calçada. Em certo momento, quatro bandidos armados em duas motos se aproximam do imóvel em que o policial morava e efetuam disparos contra o homem.

O PM não teve qualquer chance de defesa. Ele recebeu tiros pelas costas e até mesmo já caído na calçada. Um dos suspeitos, que estava conduzindo uma das motos, desce do veículo e começa a dar pulinhos ao lado de Gerson, que se contorcia no chão. Na sequência, os criminosos fogem.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que Lima chegou a ser socorrido e encaminhado a um hospital, porém, devido à gravidade dos ferimentos, morreu na unidade de saúde.

Veja:

Atenção! Imagens fortes

Vídeo: 'Passinho da mørte'; bandido dança ao lado de cørpo de PM executadø pic.twitter.com/TZ5g15sfog — Tucumamidias4 (@Tucumamidias411) September 9, 2023

Com informações do Metrópoles.

