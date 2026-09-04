Vídeo mostra criança escapando por pouco de acidente com carro desgovernado em SC

Imagens flagraram o momento em que a vítima se joga de bicicleta para não ser atingida





Uma criança escapou por pouco de um atropelamento na noite de terça-feira (1º) após pular da bicicleta em que estava ao notar a aproximação de um carro desgovernado. O caso aconteceu na região central de Garuva, no Norte de Santa Catarina, e a vítima não sofreu ferimentos.

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Imagens registradas no local flagraram o momento de extrema tensão no trânsito do município. O vídeo mostra a exata fração de segundo em que o menor percebe a perda de controle do veículo em sua direção e reage rapidamente, atirando-se para o lado e evitando o impacto direto da estrutura do automóvel contra o seu corpo.

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Apesar da gravidade da situação e do enorme susto provocado pela dinâmica do quase acidente, a manobra rápida e instintiva salvou a vida do ciclista, que saiu completamente ileso da ocorrência. As autoridades locais não detalharam o que teria provocado a perda de direção por parte do motorista envolvido.

Foto: Reprodução/Câmera de segurança Foto: Reprodução/Câmera de segurança



